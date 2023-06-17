Antalya'da feci kaza! Karı koca ve torunları hayatını kaybetti! 4'ü çocuk 9 yaralı
Antalya Korkuteli'de iki otomobilin karıştığı kazada olay yeri can pazarına döndü. Feci kazada karı-koca ile torunları hayatını kaybederken, 4'ü çocuk 9 kişi ise yaralandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karı-koca ile torunları yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Korkuteli- Elmalı yolu Beğiş Yaylası Öközgözü mevkisinde meydana geldi.
Erhan Deniz yönetimindeki 07 YBN 01 plakalı otomobil, Muharrem Ertör (60) yönetimindeki 07 L 9456 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Muharrem Ertör ile aynı otomobilde bulunan Gülten Ertör (59), Berra Türkmen (8), Kübra Türkmen (34), Beyza Türkmen (4), Abdullah Türkmen (34) ve diğer otomobilin sürücüsü Erhan Deniz ile aynı araçta bulunan Sudenaz Deniz (13), Dürdane Deniz (8), Veli Deniz (10) ve Emine Deniz (35), Hatice Nur Deniz yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Muharrem Ertör'ün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan eşi Gülten Ertör ve torunu Berra Türkmen de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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