Şoför neye uğradığını şaşırdı! Hastane girişine bodoslama daldı
İstanbul’da sabah saatlerinde freni patlayan minibüs yol üzerindeki hastanenin girişine doğru savruldu. Kaldırımda bulunan reklam panosuna çarparak duran aracın şoförü ile kısa süreli şok geçirdi.
İstanbul'da yaşanan kaza, Pendik'te Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde bulunan bir özel hastanenin önünde saat 09.30 sularında meydana geldi.
İddiaya göre Haluk Akyüz yönetimindeki 34 M 5153 plakalı Karsan markalı hatlı minibüs, freninin patlamasıyla cadde üzerinde bulunan hastanenin girişine doğru savruldu.
Minibüs, kaldırımdaki reklam panosuna çarparak durdu. Minibüsteki şoför ile bir yolcu kazayı yara almadan atlatırken şoför kısa süreli şok geçirdi.
Kazaya şahit olan hastanedeki sağlık çalışanları ve çevredekiler kaza yerine doğru koştu.
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