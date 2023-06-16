16 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Onlar gökyüzündeki kahramanlar! Hava ambulansı ekipleri konuştu: Ölümle yaşam arasındaki bir çizgide görev yapıyoruz

Onlar gökyüzündeki kahramanlar! Hava ambulansı ekipleri konuştu: Ölümle yaşam arasındaki bir çizgide görev yapıyoruz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
ABONE OL
Onlar gökyüzündeki kahramanlar! Hava ambulansı ekipleri konuştu: Ölümle yaşam arasındaki bir çizgide görev yapıyoruz

Eskiden acil hasta taşıma noktasında bir sürü sıkıntı yaşayan Türkiye’nin sıkıntıları devletin sağladığı imkanlarla artık çok geride kaldı. Hava ambulanslarıyla 15 yılda yurtiçinden 40 bin 806, yurtdışından 1324 hasta taşındı. Doktor, pilot ve acil tıp teknisyeninden oluşan ekip konuştu: Hava araçlarımızda yoğun bakımdaki ağır hastalarda kullanılan ileri tıbbi cihazlar bile var.

Vatandaş eskiden ambulansı aradığında "mazot parasını ödersen geliriz" ifadesiyle karşılaşırken, şimdi devlet tarlada rahatsızlanan çiftçi için helikopter gönderiyor.

Sağlık ekipleri kimi zaman Kahramanmaraş'ın bir köyünde dağ başında doğum yapmakta olan hamile kadını kimi zaman yeni doğan bebeği karlar altında kalan yoldan kurtarıyor.

Yağmur, çamur, kar demeden her koşulda hastalara şifa dağıtmak için zaman ve mekan fark etmeksizin canla başla çalışıyorlar. Sabah'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 13 adet gündüz helikopter ambulans ve 2 adet uçak ile sürdürülen çalışmaları yakından izledi.

Buna göre 2008 yılından beri faaliyet gösteren ambulans helikopterle yurt içinde 40 bin 806, yurt dışından bin 324 hasta taşındı. Sağlık ekipleri çalışmalarını şöyle anlattı:

HAVADA MÜDAHALE YAPILABİLİYOR

Doktor Mehmet Gök: 2008'den beri Sağlık Bakanlığının hava ambulans operasyonunda çalışıyorum. Mesaimiz gündoğumu günbatımı arasında. Sabah gelir gelmez tıbbi cihazlarımızı kontrol ederiz.

Bakanlığın il sağlık müdürlüğünün komuta kontrol merkezi danışman hekimi tarafından değerlendirilen vakaların helikopterle naklinin uygun olduğunu görürse bizimle irtibata geçiliyor.

Rota pilotlarımız tarafından değerlendiriliyor. Kısa zamanda sonuçlandırılıyor. Sonrasında 112 komuta kontrol merkezi danışman ekibiyle uçabilirliği teyit ederek zamana karşı mücadeleye başlıyoruz. Hastayı mümkün olduğu kadar helikopterin içerisine stabil halde alıyoruz.

Taşıdığımız hastaların acil şekilde müdahaleye ihtiyacı olduğundan hızlı ve güvenli nakilleri gerekiyor. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve stabil hale gelen hastaların genel durumu bozulabiliyor.

Kalp masajına ya da özel müdahalelere ihtiyacı olabiliyor. Uygulamaları yapabiliyoruz. Helikopterimizde yoğun bakımda ağır hastalarda kullanılan ileri tıbbi cihazlar mevcut. Hızlı ve güvenli naklettiğimiz hastaları şehir veya devlet üniversite hastanelerine getiriyoruz.

DEPREM DÖNEMİNDE 6 UÇUŞ

Kaptan Bülent Bingöl: Yıllarca silahlı kuvvetlerde hizmet ettikten sonra 2008'den beri helikopter ambulansta çalışıyorum. Ölümle yaşam arasındaki bir çizgide görev yapıyoruz.

İlk işimiz meteorolojiyi izleme oluyor. Gideceğimiz yol boyunca hava şartları bizim için uygun mu diye bakıyoruz. 2,5 saati aşkın süre havada kalabiliyor, yaşatmak için uçuyoruz.

Kurtardığımız hastalar belki bizi hiç tanımayacak varlığımızdan bile haberleri olmayacak ama yaşamları boyunca aldığı her nefeste bizler de olacağız. Deprem döneminde de olağanüstü şekilde çalıştık.

Depremzedelerin en yakın uygun hastanelere naklini gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığına bağlı tüm helikopterlerle seferber olundu. Günde 5-6 uçuş yaptık.

Acil Tıp Teknisyeni Oğuzhan Sekmen: Eksiksiz vaka çıkışı yapıp hastaların hastaneye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. İnsanların göreve gittiğimizde bize bakışı heyecan veriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA