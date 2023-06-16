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İstanbul'da FETÖ operasyonu! 18 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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İstanbul’da FETÖ operasyonu! 18 gözaltı

Son dakika haberi | İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı olan 18 şüpheli gözaltına alındı.

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