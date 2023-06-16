Müge Anlı’da kayıp kızını arıyordu! Mehmet Hanefi Çagana intihar etti

EVİNDE SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Kızından haber alamayan baba Çagana'nın bugün intihar ettiği öğrenildi. Arnavutköy Merkez Mahallesi Zülal Sokak'ta bulunan bir evde silah sesi duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken kimlik tespiti yapan polis ekipleri ise şahsın Mehmet Hanefi Çagana olduğunu aktardı.