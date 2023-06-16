Müge Anlı'da kayıp kızını arıyordu! Mehmet Hanefi Çagana intihar etti
İstanbul'da bir evden gelen silah sesi üzerine polise ihbar yapıldı. Eve giden ekipler, bir erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Silahla intihar eden şahsın, Müge Anlı'nın programına çıkarak 21 yaşındaki kayıp kızını arayan Mehmet Hanefi Çagana olduğu öğrenildi.
İstanbul'da bir televizyon programında günlerdir kayıp kızını arayan baba evinde silahla intihar etti. Esenler ilçesinde kaybolan ve kendisinden yaklaşık 30 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Rukiye Çagana'nın babası Mehmet Hanefi Çagana Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.
EVİNDE SİLAHLA İNTİHAR ETTİ
Kızından haber alamayan baba Çagana'nın bugün intihar ettiği öğrenildi. Arnavutköy Merkez Mahallesi Zülal Sokak'ta bulunan bir evde silah sesi duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken kimlik tespiti yapan polis ekipleri ise şahsın Mehmet Hanefi Çagana olduğunu aktardı.
KIZI HALA ARANIYOR
Alınan bilgiye göre ise Mehmet Hanefi Çagana isimli şahsın 5. kattaki ikametinde eşiyle otururken kafasına silah ile bir el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Öte yandan konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken kaybolan 21 yaşındaki genç kız hala aranıyor.
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