Figen Çoban cinayetinde kan donduran detay: Üzerine benzin döküp yakmışlar!

Figen Çoban'ın ölümüne ilişkin açıklama yapan Av. Ertuğrul, "İlk başta verilmiş olan adli tıp raporuna göre; olay günü çok ciddi bir boyutta kafasına darbeler almış. Maktul bulunduğu yerde muhtemelen evin avlusunda hareketsiz bir şekilde yattığı, ölüp ölmediği kimse tarafından kontrol edilmemekle birlikte birde zaten tehditlerinde yer aldığı üzere Mehmet Emin Ata Çoban, orada bulunan benzini maktulün üzerine döküp çakmakla da ateşlediği yer alıyor. Bu arada işin en mehabet arz eden durumlarından biriside maktulün çocuklarının gözü önünde maktulü yakarak ölümüne sebebiyet vermiştir. Gerek raporlarda gerek tanık ifadelerinde sonradan sanıkların ifadelerinde yer aldığı üzere maktulün yanarken halen canlı olduğu, çok açık ve net bir şekilde belli olmuştur. Biz bu dosyada da her zaman olduğu gibi yargı kurumlarımıza ve adalete güvenimiz sonsuzdur" dedi.

"HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Figen Çoban'ın ailesinin avukatı Kemal Ertuğrul açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu dosyanın duruşması 13 Temmuz itibariyle yapılacak. İddianame uzunca yazılmış bir iddianame fakat olayın bütün ayrıntılarını içeriyor. Bu olay ilk başta maktulün yakınları tarafından intihar şeklinde ifade edilmiş ve kamuoyuna da o şekilde yansıtılmıştır. 3 sanık o aşamada ölenin eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi maktulün tartışma sonucu moralinin bozuk olduğu ve intihar ettiği, kendisini yaktığı şeklinde ifade verildi.