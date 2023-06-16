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Gece yarısı Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi 2023

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Gece yarısı Akdeniz’de korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi 2023

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında saat 01.02'de Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği ise 5,82 kilometre olarak tespit edildi. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında saat 01.02'de Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Yaşanan depremin derinliği 5,82 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

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