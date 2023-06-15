Bayram tatili ne zaman, hangi gün başlayacak 2023? Bayram tatili ayın kaçında başlayacak, kaçında bitecek?
"Bayram tatili ne zaman, hangi gün başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl yaz aylarına denk gelen 2023 Kurban Bayramı, tatil planı yapan binlerce kişiye fırsat kapısı araladı. Yeni Kabine'nin belirlenmesinin ardından yapılan toplantıyla birlikte, bayram tatilinin kaç gün olduğu belli oldu. Peki, Bayram tatili ne zaman, hangi gün başlayacak 2023? Bayram tatili ayın kaçında başlayacak, kaçında bitecek?
"Bayram tatili ne zaman, hangi gün başlayacak 2023? Bayram tatili ayın kaçında başlayacak, kaçında bitecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında 2023 Kurban Bayramı tatil takvimi belli oldu. Peki, Bayram tatili ne zaman, hangi gün başlayacak 2023? Bayram tatili ayın kaçında başlayacak, kaçında bitecek?
2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.
Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.
2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.
KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram tatili ne zaman, hangi gün başlayacak 2023? Bayram tatili ayın kaçında başlayacak, kaçında bitecek?
- 5 bankadan 32 günlük mevduat atağı! Kazancı duyan şaşkına dönüyor! 100 Bin TL'ye Ne Kadar Kazanırım?
- TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercih sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Karne günü otobüsler bedava mı? 16 Haziran İETT, metrobüs, marmaray, tramvay ücretsiz mi, kaçla kaç arası?
- 90 günlük sigortası olan koşsun! Şartları karşılayana İŞKUR'dan 9 bin 932 TL para yardımı! SGK'ya T.C kimliğinizle gitmeniz yeterli!
- Öğrencilere 5.104 TL ödenecek! Takdir - teşekkür alana ödül! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı? İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri yattı mı, tarihler açıklandı mı?
- Ezgi Eyüboğlu diyet sırrı ortaya çıktı! Tek bir yöntemle 50 kiloya düştü! Adeta mum gibi...
- Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! O şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...
- Kemik erimesine Mimar Sinan ve İbn-i Sina formülü! Kalsiyum depolarınızı baştan aşağı dolduracak!