"Bayram tatili ne zaman, hangi gün başlayacak 2023? Bayram tatili ayın kaçında başlayacak, kaçında bitecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında 2023 Kurban Bayramı tatil takvimi belli oldu. Peki, Bayram tatili ne zaman, hangi gün başlayacak 2023? Bayram tatili ayın kaçında başlayacak, kaçında bitecek?