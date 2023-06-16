Bugün İETT, metrobüs, marmaray, tramvay ücretsiz mi, kaçla kaç arası? 16 Haziran Karne günü otobüsler bedava mı?
2022-2023 eğitim öğretim yılı son bulurken öğrencileri karne heyecanı sardı. Yüzbinlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yarın karnesini alacak. Arama motorlarında "16 Haziran İETT, metrobüs, marmaray, tramvay ücretsiz mi, kaçla kaç arası?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki karne günü otobüsler bedava mı? İşte detayları...
Karne günü otobüsler bedava mı sorusunun cevabı merak ediliyor. 16 Haziran Cuma günü karnesini alacak olan öğrenciler bir yandan da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki karne günü otobüsler bedava mı? 16 Haziran İETT, metrobüs, marmaray, tramvay ücretsiz mi, kaçla kaç arası?
KARNE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?
16 Haziran cuma günü okullarda karne heyecanı yaşanacak. Karne günü toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı. Konuyla ilgili bir gelişme olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Okullarda karnelerini almak için bekleyen 19 milyondan fazla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi cuma günü karne alacak. Karneler öğrencilerin eğitim aldığı sınıflarda verilecek.
Karne dağıtım saatleri okullara ve illere göre değişkenlik gösterebilir. Öğrenciler ve aileleri karne dağıtımı saatlerini ilgili sınıf öğretmenlerinden veya okul yönetimlerinden öğrenebilirler.
Karne dağıtımları genellikle sabah 09.00 ile 10.00 saatleri arasında dağıtılmaktadır.
KARNE GÜNÜ OKULA SERBEST Mİ GİDİLECEK?
Karne günlerinde öğrencilerin okula serbest kıyafetle geleceğine ilişkin bir yönetmelik bulunmamaktadır. Normal şartlarda karne günü öğrenciler üniformalı bir şekilde okula gitmelidir. Ancak bu durum okullara göre değişkenlik gösterebilir. Bazı okullarda resmi üniforma şart koşulurken bazı okullarda ise karne günü sivil kıyafetle gidilebiliyor.
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