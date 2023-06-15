Adıyaman'da deprem! AFAD son depremler listesi
Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da deprem meydana geldi.
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-06-15
Saat:18:58:37
TSİ Enlem:38.109
N Boylam:38.427
E Derinlik:8.51 km
AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
15-06-2023 18:58:3738.10938.4278.51ML3.6Sincik (Adıyaman)590635
15-06-2023 18:56:1437.97538.1567.45ML1.6Merkez (Adıyaman)590636
15-06-2023 18:53:5937.53336.12713.05ML2.7Kadirli (Osmaniye)590637
15-06-2023 18:42:4038.55840.3998.94ML1.6Hani (Diyarbakır)590634
15-06-2023 18:39:0438.33527.217.97ML2.8Buca (İzmir)590633
15-06-2023 18:31:0938.08338.188.71ML0.8Çelikhan (Adıyaman)590631
15-06-2023 18:24:1139.95834.1247.01ML1.5Delice (Kırıkkale)590632
15-06-2023 18:21:1438.22338.2527ML1.1Yeşilyurt (Malatya)590630
15-06-2023 18:09:0935.81828.529.15ML1.8Akdeniz - [88.13 km] Kaş (Antalya)590629
15-06-2023 18:05:3937.87236.2344.87ML1.7Saimbeyli (Adana)590626
15-06-2023 18:00:1537.88236.6557ML2.0Onikişubat (Kahramanmaraş)590625
15-06-2023 17:55:3338.21738.1397ML1.1Yeşilyurt (Malatya)590628
15-06-2023 17:50:4438.16938.6317ML1.8Pütürge (Malatya)590627
15-06-2023 17:49:4637.48836.0467ML2.9Sumbas (Osmaniye)590624
15-06-2023 17:37:3337.32336.7887.13ML1.0Türkoğlu (Kahramanmaraş)590622
15-06-2023 17:30:0040.09440.93913.11ML1.3Aziziye (Erzurum)590623
15-06-2023 17:17:0438.31938.2896.18ML1.2Yeşilyurt (Malatya)590621
15-06-2023 17:03:0438.22238.7865.86ML1.6Pütürge (Malatya)590620
15-06-2023 16:56:3938.22238.1897ML1.4Yeşilyurt (Malatya)590619
15-06-2023 16:48:2837.80136.2777ML1.6Andırın (Kahramanmaraş)590618
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ezgi Eyüboğlu diyet sırrı ortaya çıktı! Tek bir yöntemle 50 kiloya düştü! Adeta mum gibi...
- Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! O şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...
- Kemik erimesine Mimar Sinan ve İbn-i Sina formülü! Kalsiyum depolarınızı baştan aşağı dolduracak!
- İlçenin il olmasının avantajları | İl olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İşte 8 madde!
- Emekli prim - gün nihai tablo hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! 4A, 4B ve 4C emeklileri...
- İnegöl, Ünye il mi oluyor? İnegöl ne zaman il olacak? Hangi ilçeler il olabilir?
- Edremit il mi olacak, ne zaman? Şartları neler, 8 kriter ne? 2023 il olmaya aday ilçeler listesi!
- Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı 2023? Adalet Bakanlığı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Midyat il mi oluyor? Çorlu ne zaman il olacak? Türkiye'nin il sayısı 100'e çıkacak mı?
- Memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu? TÜİK rakamları sonrasında...
- Yüksekova, Erciş il mi olacak, ne zaman? Şartları neler? 2023 il olacak ilçeler neler?