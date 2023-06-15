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Adıyaman'da deprem! AFAD son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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Adıyaman’da deprem! AFAD son depremler listesi

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu... Adıyaman'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Sincik (Adıyaman)

Tarih:2023-06-15

Saat:18:58:37

TSİ Enlem:38.109

N Boylam:38.427

E Derinlik:8.51 km

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

15-06-2023 18:58:3738.10938.4278.51ML3.6Sincik (Adıyaman)590635

15-06-2023 18:56:1437.97538.1567.45ML1.6Merkez (Adıyaman)590636

15-06-2023 18:53:5937.53336.12713.05ML2.7Kadirli (Osmaniye)590637

15-06-2023 18:42:4038.55840.3998.94ML1.6Hani (Diyarbakır)590634

15-06-2023 18:39:0438.33527.217.97ML2.8Buca (İzmir)590633

15-06-2023 18:31:0938.08338.188.71ML0.8Çelikhan (Adıyaman)590631

15-06-2023 18:24:1139.95834.1247.01ML1.5Delice (Kırıkkale)590632

15-06-2023 18:21:1438.22338.2527ML1.1Yeşilyurt (Malatya)590630

15-06-2023 18:09:0935.81828.529.15ML1.8Akdeniz - [88.13 km] Kaş (Antalya)590629

15-06-2023 18:05:3937.87236.2344.87ML1.7Saimbeyli (Adana)590626

15-06-2023 18:00:1537.88236.6557ML2.0Onikişubat (Kahramanmaraş)590625

15-06-2023 17:55:3338.21738.1397ML1.1Yeşilyurt (Malatya)590628

15-06-2023 17:50:4438.16938.6317ML1.8Pütürge (Malatya)590627

15-06-2023 17:49:4637.48836.0467ML2.9Sumbas (Osmaniye)590624

15-06-2023 17:37:3337.32336.7887.13ML1.0Türkoğlu (Kahramanmaraş)590622

15-06-2023 17:30:0040.09440.93913.11ML1.3Aziziye (Erzurum)590623

15-06-2023 17:17:0438.31938.2896.18ML1.2Yeşilyurt (Malatya)590621

15-06-2023 17:03:0438.22238.7865.86ML1.6Pütürge (Malatya)590620

15-06-2023 16:56:3938.22238.1897ML1.4Yeşilyurt (Malatya)590619

15-06-2023 16:48:2837.80136.2777ML1.6Andırın (Kahramanmaraş)590618

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