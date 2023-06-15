Tutkusu başına bela oldu! Rekor ceza aldı! Şaşırtan ifadeler
Ordu'da araç alım-satım işi yapan 28 yaşındaki Metin Türk, geçen ay şehrin en kalabalık noktalarında dirft yaptı. Hakkında defalarca işlem uygulanan genci cezalar bile durduramadı. Ehliyeti süresiz edilen ve 300 bin TL ceza uygulanan Türk'ün sözlerini duyan şaştı kaldı: Pişman değilim!
Drift tutkusu, başına iş açtı... Şaşkına çeviren olay Ordu Ünye'de yaşandı. Araç alım satım işi yapan 28 yaşındaki Metin Türk, daha önce farklı tarihlerde drift yaparken yakalandı. Çok kez ceza aldı.
EKİPLERE YAKALANDI
28 Mayıs seçim akşamında kutlamalara katılan Metin Türk, yine drift yaparken polis ekiplerine yakalandı. trafiği tehlikeye attığı için ehliyetinin süresiz olarak iptal edilmesi kararlaştırıldı.
EHLİYETİNE EL KONULDU AMA...
İlçenin farklı yerlerinde üzeri açık spor otomobiliyle yeniden drift yapan Türk'ün görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri işlem başlattı. Ekipler, sürücüye 2 yerde drift yapmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 72 bin 110 lira idari para cezası uyguladı.
PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Yaptığı driftlerle ödediği cezalar hakkında konuşan ve hiç birinden pişman olmadığını söyleyen Metin Türk, "O gün seçim akşamıydı. Bir sevinçle gösteri yaptım. Biz bu işi seviyoruz ve şu ana kadar 300 bin liranın üzerinde ceza ödedim. Asla pişman değilim" ifadesini kullandı.
Yetkililere seslenen Metin Türk, "İlçemizde bu tarz etkinliklerin yapabileceği bir yer istiyoruz. Kimseden bir beklentimiz yok ve devletimizin kestiği cezaların hepsini ödüyoruz. Ehliyetimi aldılar. Toplamda 72 bin lira ceza uygulandı. Asıl amacım gençlerin araçlarını sergileyeceği bir yer istiyoruz. Amacımız birilerine zarar vermek değil" açıklaması yaptı. Öte yandan ekiplerin sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından da adli işlem başlattığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekim tarihi belli oldu mu? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
- Asgari ücret açıklandı mı, 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi 2023...
- Ayda 4 bin 472 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den ev almak isteyenlere fırsat! İşte, 3+1, 2+1, 1+1 daire fiyatları...
- Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023!
- Yüzde 25 kira artış düzenlemesi devam edecek mi? Kira düzenlemesi ne kadar sürecek?
- Engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşı Kurban Bayramından önce ödenecek mi? Açıklama geldi...
- Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak 2023? Kabine Toplantısı neden bitmedi, açıklama geldi mi?
- Canan Karatay son noktayı koydu! Aşı olanlara tavsiye geldi! Yan etkiden kurtulmaya çözüm! O dikkat çeken ürün...
- 100 bin taşerona kadro şekillendi! Talepler sıra sıra listelendi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...
- MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler? Masterchef All Star yarışmacılarının isimleri neler?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Topla tüfekle değil, kepçe kürekle kazanılan: Haçova Meydan Muharebesi! Osmanlı'da yenilginin kıyısından zafere çıkan savaş!