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Tutkusu başına bela oldu! Rekor ceza aldı! Şaşırtan ifadeler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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Tutkusu başına bela oldu! Rekor ceza aldı! Şaşırtan ifadeler

Ordu'da araç alım-satım işi yapan 28 yaşındaki Metin Türk, geçen ay şehrin en kalabalık noktalarında dirft yaptı.  Hakkında defalarca işlem uygulanan genci cezalar bile durduramadı. Ehliyeti süresiz edilen ve 300 bin TL ceza uygulanan Türk'ün sözlerini duyan şaştı kaldı: Pişman değilim!

Drift tutkusu, başına iş açtı... Şaşkına çeviren olay Ordu Ünye'de yaşandı. Araç alım satım işi yapan 28 yaşındaki Metin Türk, daha önce farklı tarihlerde drift yaparken yakalandı. Çok kez ceza aldı.

EKİPLERE YAKALANDI

28 Mayıs seçim akşamında kutlamalara katılan Metin Türk, yine drift yaparken polis ekiplerine yakalandı. trafiği tehlikeye attığı için ehliyetinin süresiz olarak iptal edilmesi kararlaştırıldı.

EHLİYETİNE EL KONULDU AMA...

İlçenin farklı yerlerinde üzeri açık spor otomobiliyle yeniden drift yapan Türk'ün görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri işlem başlattı. Ekipler, sürücüye 2 yerde drift yapmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 72 bin 110 lira idari para cezası uyguladı.

PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Yaptığı driftlerle ödediği cezalar hakkında konuşan ve hiç birinden pişman olmadığını söyleyen Metin Türk, "O gün seçim akşamıydı. Bir sevinçle gösteri yaptım. Biz bu işi seviyoruz ve şu ana kadar 300 bin liranın üzerinde ceza ödedim. Asla pişman değilim" ifadesini kullandı.

Yetkililere seslenen Metin Türk, "İlçemizde bu tarz etkinliklerin yapabileceği bir yer istiyoruz. Kimseden bir beklentimiz yok ve devletimizin kestiği cezaların hepsini ödüyoruz. Ehliyetimi aldılar. Toplamda 72 bin lira ceza uygulandı. Asıl amacım gençlerin araçlarını sergileyeceği bir yer istiyoruz. Amacımız birilerine zarar vermek değil" açıklaması yaptı. Öte yandan ekiplerin sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından da adli işlem başlattığı öğrenildi.

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