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Ankara'da belediye otobüsü dehşet saçtı! Göle dönen yoldan geçti su evlere hasar verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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Ankara’da belediye otobüsü dehşet saçtı! Göle dönen yoldan geçti su evlere hasar verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait yolcu otobüsü, göle dönen yoldan geçerken taşan su, beton bariyeri yıkarak yol kenarındaki evlere hasar verdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Sancaktepe Mahallesi 1538'inci Sokak'ta meydana geldi.

ABB'ye ait yolcu otobüsünün göle dönen yoldan geçtiği sırada oluşan dalga, beton bariyerin yıkılmasına neden oldu.

Beton bariyerin yıkıldığı yerden akan su, yol kenarında bulunan evlere hasar verdi. Taşmanın etkisiyle taşlar sürüklenirken, toprak kayması da meydana geldi.

Olayda yaralanan olmazken, beton bariyerin yıkılması ve suyun akması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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