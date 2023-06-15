Ankara'da belediye otobüsü dehşet saçtı! Göle dönen yoldan geçti su evlere hasar verdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait yolcu otobüsü, göle dönen yoldan geçerken taşan su, beton bariyeri yıkarak yol kenarındaki evlere hasar verdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün öğlen saatlerinde Sancaktepe Mahallesi 1538'inci Sokak'ta meydana geldi.
ABB'ye ait yolcu otobüsünün göle dönen yoldan geçtiği sırada oluşan dalga, beton bariyerin yıkılmasına neden oldu.
Beton bariyerin yıkıldığı yerden akan su, yol kenarında bulunan evlere hasar verdi. Taşmanın etkisiyle taşlar sürüklenirken, toprak kayması da meydana geldi.
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