Erzurum'da kulübedeki cinayetin sırrı çözüldü! Eşi inkar etti ama...
Dehşete düşüren olay geçen günlerde Erzurum'da meydana geldi. 47 yaşındaki A.A.'nın kulübede cansız bedenine ulaşıldı. Gürcistan uyruklu eşi F.A. ile A.A.'nın yakın arkadaşı F.Ö. gözaltına alındı. F.A. sorgusunda cinayeti yalanladı. Ancak A.A., kan donduran olayı tek tek anlattı: Eşine davranışlarına sinirlendim. Sonra da...
Kahramanlar köyündeki bir kulübede cansız bedeni bulunan A.A.'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatan jandarma, şüpheli olarak Gürcistan uyruklu eşi F.A. ile A.A.'nın yakın arkadaşı F.Ö.'yü gözaltına almıştı.
Bu iki şüphelinin ifadelerini alan jandarma sağlık kontrollerinin ardından şahısları geniş güvenlik önlemleri arasında Erzurum Adliyesi'ne getirdi.
İddialara göre, cinayete kurban giden A.A., yakın arkadaşı F.Ö. ile tartıştı. F.Ö.'nün, arkadaşı A.A.'ya, eşine karşı tavırlarını beğenmediğini söyledi. Cinayete kurban giden A.A.'nın, arkadaşı F.Ö.'ye "Sen niye karışıyorsun? O benim eşim. Sana ne aramızdaki şeyler" dediği ileri sürüldü. Daha sonra şahıslar, tarla işleri için kullanılan bir kulübeye gittiler. Burada A.A. boynuna kürekle vurularak etkisiz hale getirildi.
Daha sonra da balta ve tırpan ile kafasına vuruldu. Şüphelilerden F.Ö. olayı itiraf etti. Ancak A.A.'nın yabancı uyruklu eşi, korktuğunu ve ifade vermeyeceğini söyledi. İki şüpheli de cinayeti işleme suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.
Şüpheliler daha sonra jandarma kontrolünde ceza evine götürüldü.
Bu esnada Erzurum Adliyesi'nin çıkışında cinayete kurban giden A.A.'nın ailesi şüphelilere tepki gösterdi.
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