Erzurum’da kulübedeki cinayetin sırrı çözüldü! Eşi inkar etti ama...

İddialara göre, cinayete kurban giden A.A., yakın arkadaşı F.Ö. ile tartıştı. F.Ö.'nün, arkadaşı A.A.'ya, eşine karşı tavırlarını beğenmediğini söyledi. Cinayete kurban giden A.A.'nın, arkadaşı F.Ö.'ye "Sen niye karışıyorsun? O benim eşim. Sana ne aramızdaki şeyler" dediği ileri sürüldü. Daha sonra şahıslar, tarla işleri için kullanılan bir kulübeye gittiler. Burada A.A. boynuna kürekle vurularak etkisiz hale getirildi.