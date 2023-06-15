Şehirler arası kavga! Böylesi görülmedi | Evli çiftten akılalmaz olay
Konya’dan otomobille Antalya’ya gitmekte olan evli çiftin arasında ailevi nedenlerle başlayan tartışma, kazayla son buldu. Kazanın aracı kullanan kadının kocasının elini ısırdığı, bu sırada kocanın da el frenini çekmesiyle gerçekleştiği belirtildi. İşte akılalmaz olayın detayları...
Kazayı yara almadan atlatan çift, görgü tanıklarının beyanına göre araçtan indikten sonra da tartışmaya devam etti. Eşinin yanından ayrılan kadın, yoldan geçen araçlara aldırış etmeksizin hızla yolun karşısına geçerken araçlar için tehlike oluşturdu.
Çift arasındaki tartışmanın Tekandız mevkiine geldiğinde had safhaya ulaştığı, erkeğin kadının kaza yapma ihtimaliyle direksiyonu tutmak istediği, bu sırada eşinin elini ısırması üzerine el frenini çektiği ve aracın dönerek yoldan çıktığı belirtildi.
Çift arasındaki tartışma olay yerine trafik ve jandarma ekiplerinin gelmesiyle son bulurken, çifti görüntü alan basın mensubunu da tehdit ederek görüntü almasını engellemeye çalıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kadının kullandığı aracın yolun solunda seyir halindeyken bir anda tozu dumana katarak sağ şeride yönelip yoldan çıktığı, bu sırada yoldaki birçok aracın kaza tehlikesi atlattığı görüldü.
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