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Şehirler arası kavga! Böylesi görülmedi | Evli çiftten akılalmaz olay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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Şehirler arası kavga! Böylesi görülmedi | Evli çiftten akılalmaz olay

Konya’dan otomobille Antalya’ya gitmekte olan evli çiftin arasında ailevi nedenlerle başlayan tartışma, kazayla son buldu. Kazanın aracı kullanan kadının kocasının elini ısırdığı, bu sırada kocanın da el frenini çekmesiyle gerçekleştiği belirtildi. İşte akılalmaz olayın detayları...

Alınan bilgiye göre, Antalya'da ikamet etmekte olan ve memleketleri Konya'ya giden G.S.I. isimli kadın ve ismi öğrenilemeyen eşi arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından çift, Antalya'daki evlerine gelmek üzere bir yakınlarının otomobilini alarak yola çıktı. Yolda tartışmaya devam eden çift, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Tekandız mevkiinde kadının kullandığı aracın yoldan çıkması sonucu kaza yaptı.

Kazayı yara almadan atlatan çift, görgü tanıklarının beyanına göre araçtan indikten sonra da tartışmaya devam etti. Eşinin yanından ayrılan kadın, yoldan geçen araçlara aldırış etmeksizin hızla yolun karşısına geçerken araçlar için tehlike oluşturdu.

Çift arasındaki tartışmanın Tekandız mevkiine geldiğinde had safhaya ulaştığı, erkeğin kadının kaza yapma ihtimaliyle direksiyonu tutmak istediği, bu sırada eşinin elini ısırması üzerine el frenini çektiği ve aracın dönerek yoldan çıktığı belirtildi.

Çift arasındaki tartışma olay yerine trafik ve jandarma ekiplerinin gelmesiyle son bulurken, çifti görüntü alan basın mensubunu da tehdit ederek görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kadının kullandığı aracın yolun solunda seyir halindeyken bir anda tozu dumana katarak sağ şeride yönelip yoldan çıktığı, bu sırada yoldaki birçok aracın kaza tehlikesi atlattığı görüldü.

Çiftin araçtan çıktıktan sonraki tartışmaları da güvenlik kamerasında yer aldı.

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