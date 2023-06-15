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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2023
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Bursa’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Korkutan yangın bugün Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki Akhisar Mahallesi girişinde yer alan geri dönüşüm tesisinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi, tesis çalışanları yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yenişehir, Kestel ve Gürsu ilçelerinden de takviye ekipler sevk edilirdi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

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