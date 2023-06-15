Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Korkutan yangın bugün Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.
Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki Akhisar Mahallesi girişinde yer alan geri dönüşüm tesisinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangına ilk müdahaleyi, tesis çalışanları yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
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