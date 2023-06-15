Kurbanlık boğa görenleri büyüledi! Fiyatı dudak uçuklattı

250 BİN LİRAYA ALICISINI BEKLİYOR



Besici Onur Yıldız, 250 bin liraya satışa çıkardıklarını belirterek, "Bu 4 yaşında. Biz bunu hobi maksatlı besledik ama talep olunca kurbanlık için satışa çıkardık. Günlük 12-13 kilogram yem yiyor. Özenle bakıyoruz, çocuk gibi besliyoruz. Şuan satışta ama talip olacak bir müşteri bulamadık. Şuan kilosu yaklaşık bin 600- bin 700 kilo civarında. Karkas 800-900 civarında. İsmine Zaza diye karar verdik. Fiyatına da 250 bin lira diyoruz. Biraz sinirli olduğu için Kurtlar Vadisi karakterinden dolayı" dedi.

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