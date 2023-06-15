Kurbanlık boğa görenleri büyüledi! Fiyatı dudak uçuklattı
Kurban Bayramı, Müslümanlar için önemli bir dini bayramdır ve bu bayramda kurbanlık hayvan kesimi yapılmaktadır. Bayrama sayılı günler kala Sivas’ta bir besici tarafından özenle bakılan “Zaza” isimli kurbanlık boğa görenleri şaşkına çevirdi. İşte hem heybeti hem de fiyatıyla dudak uçuklatan Zaza...
Günlük yaklaşık 13 kilogram yem yiyen boğa 1 ton 700 kilogramlık ağırlığıyla da adından söz ettiriyor.
Sahibi asabi olduğu için Kurtlar Vadisi'ndeki Zaza karakterinin adını koyduğu Zaza isimli boğa ikince el araba fiyatına alıcısını bekliyor. Dört kişinin zapt etmekte bir hayli zorlandığı boğa ise tartıya bir türlü çıkartılamadı.
250 BİN LİRAYA ALICISINI BEKLİYOR
Besici Onur Yıldız, 250 bin liraya satışa çıkardıklarını belirterek, "Bu 4 yaşında. Biz bunu hobi maksatlı besledik ama talep olunca kurbanlık için satışa çıkardık. Günlük 12-13 kilogram yem yiyor. Özenle bakıyoruz, çocuk gibi besliyoruz. Şuan satışta ama talip olacak bir müşteri bulamadık. Şuan kilosu yaklaşık bin 600- bin 700 kilo civarında. Karkas 800-900 civarında. İsmine Zaza diye karar verdik. Fiyatına da 250 bin lira diyoruz. Biraz sinirli olduğu için Kurtlar Vadisi karakterinden dolayı" dedi.
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