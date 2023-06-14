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Zabıta tek tek saydı! Dilencinin üzerinden çıkan para 'pes' dedirtti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Zabıta tek tek saydı! Dilencinin üzerinden çıkan para ’pes’ dedirtti

Gaziantep’te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan para 'pes' dedirtti. Üst araması yapılan dilencinin üzerinden toplam 34 bin TL nakit çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.



ZABITA MEMURU, DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ÇIKAN PARAYI TEK TEK SAYDI

Duygu sömürüsünün bu kadarına pes dedirten o anlar zabıta ekiplerini de hayrete düşürdü. Dilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

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