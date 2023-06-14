Zabıta tek tek saydı! Dilencinin üzerinden çıkan para 'pes' dedirtti
Gaziantep’te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan para 'pes' dedirtti. Üst araması yapılan dilencinin üzerinden toplam 34 bin TL nakit çıktı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.
ZABITA MEMURU, DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ÇIKAN PARAYI TEK TEK SAYDI
Duygu sömürüsünün bu kadarına pes dedirten o anlar zabıta ekiplerini de hayrete düşürdü. Dilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4A, 4B, 4C'liye daha erken emeklilik için şartlar sıralandı! -900, -1800 günle kapsama girin! Kadın/Erkek yaş tablosu: 40-54-44-58…
- Haziran ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi | Evde Bakım Maaşı ne kadar yattı, zamlandı mı? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı...
- SSK BAĞ-KUR'lular dikkat emekliliğiniz yanmasın! 3 harf emekliliği tehlikeye sokuyor! EYT'de gün prim yıl şartı...
- 89.900 TL'ye devlet destekli ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 müstakil konutlarda fiyat listesi şekillendi! 55, 59, 81, 120, 134 metrekare prefabrik evler...
- Kan şekerini düşürecek 5 basit çay tarifi! Ender Saraç şeker hastalarına reçeteyi verdi: "Tatlının üzerine hemen..."
- MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları Haziran ayında açıklanır mı?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...
- Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL 2023? Survivor şampiyonu ne kadar ödül alıyor?
- DGS geç başvuru ekranı açıldı mı? DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman?
- AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Aile destek ödemeleri başvuruları devam ediyor mu, uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitecek mi 2023?