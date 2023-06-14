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İstanbul'da kadın kuaföründe akılalmaz olay! 15 bin liralık işlemden sonra yaptıkları şoke etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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İstanbul’da kadın kuaföründe akılalmaz olay! 15 bin liralık işlemden sonra yaptıkları şoke etti

Akılalmaz olay geçen günlerde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Bir kuaföre giden 2 kadın önce saçına kaynak yaptırdı ardından 15 bin TL’lik borcu ödemeden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbeaan yansırken durumu fark eden işletme sahibi soluğu karakolda aldı. İşte ilginç olayın detayları...

İstanbul'da kaynak saç dolandırıcılığı şoke etti. Türkiye'nin konuştuğu olay geçen günlerde Kadıköy'deki bir kuaförde meydana geldi. İddiaya göre bayan kuaförüne giden iki kadın 6 saat boyunca saçına işlem yaptırdı.

15 bin TL değerindeki kaynak saç işlemi sonrası borcunu ödemeden dükkandan kaçtı. Sigara içme bahanesiyle bahçeye çıkan iki kadın, kuafördeki yoğunluktan faydalanarak kaşla göz arasında sırra kadem bastı.

Kadınların kaçma anları güvenli kameralarına da yansıdı. İlk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyen kuaför Tacettin Damdelen, soluğu karakolda aldı.

Kuaför Tacettin Damdelen, "Kuaförümüze kadınlar geldi. Saçlarını yaptırdılar. İşlem bittikten sonra sigara içmeye çıktılar. Biz de o ara hesabı ödemelerini bekliyorduk. Baktık göremedik, kameralara baktığımızda bayanlar kaçıp gitmişler. İşlem ortalama 6 saat kadar sürdü. Akşam saati olduğu için yoğunluktan faydalandılar" ifadesini kullandı.

Taşdelen, "Yoğun olunca fark edemedik ilk defa başımıza geldi. 22 yıldır buradayız ilk defa böyle bir şey ile karşılaştık. İşlem bedeli 15 bin TL tutarındaydı. Yetkililerden yakalanmasını ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Biz mağdur olduk başkaları mağdur olmasın" ifadesini kullandı.

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