İstanbul’da kadın kuaföründe akılalmaz olay! 15 bin liralık işlemden sonra yaptıkları şoke etti

Kuaför Tacettin Damdelen, "Kuaförümüze kadınlar geldi. Saçlarını yaptırdılar. İşlem bittikten sonra sigara içmeye çıktılar. Biz de o ara hesabı ödemelerini bekliyorduk. Baktık göremedik, kameralara baktığımızda bayanlar kaçıp gitmişler. İşlem ortalama 6 saat kadar sürdü. Akşam saati olduğu için yoğunluktan faydalandılar" ifadesini kullandı.

Taşdelen, "Yoğun olunca fark edemedik ilk defa başımıza geldi. 22 yıldır buradayız ilk defa böyle bir şey ile karşılaştık. İşlem bedeli 15 bin TL tutarındaydı. Yetkililerden yakalanmasını ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Biz mağdur olduk başkaları mağdur olmasın" ifadesini kullandı.