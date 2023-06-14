THY yine zirvede: Üst üste 6’ıncı kez en değerli seçildi
Türk Hava Yolları(THY), uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2023 yılı 'TURKEY100 - Türkiye'nin En Değerli Markaları' araştırmasına göre üst üste altıncı kez Türkiye'nin en değerli markası oldu. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Mavi gökyüzünde olduğu gibi markalar liginde de yüksekten uçuşumuzu sürdüreceğiz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre 2022 yılında 1,6 milyar dolar olan değerini, yüzde 26 artırma başarısı göstererek 2,2 milyar dolar değere ulaştığı belirtildi. Üst üste altıncı kez Türkiye'nin en değerli markası ödülüne layık görülen şirketin, zirvedeki yerini perçinlediği kaydedildi.
"YÜKSEKTEN UÇUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"
Açıklamada, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın görüşlerine de yer verildi. Bolat, "Üst üste altıncı kez 'Türkiye'nin En Değerli Markası' olmaktan gurur duyuyoruz. 90 yıl önce kurduğumuz hayal kapsamında Türkiye'nin kanatları olan markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz. Mavi gökyüzünde olduğu gibi markalar liginde de yüksekten uçuşumuzu sürdüreceğiz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Açıklamada, dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance'nin, 1996 yılından beri 'pazarlama ile finans arasında köprü' kurma amacını taşıdığı; 20 yıldan daha uzun bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan şirketin, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendirdiği, markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak kamuoyu ile bu bilgileri paylaştığı bilgisi aktarıldı.
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