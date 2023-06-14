İstanbul’da akılalmaz olay! İntihara kalkıştı dayak yedi

Bunun üzerine şahsı tanıyan mahalle sakinlerinden biri çatıya çıkarak, atlamaya çalışan şahsı yumruklayarak darp etti. Vatandaş kolundan tuttuğu şahsı aşağıya indirerek polis ve sağlık ekiplerine teslim etti. İlk kontrolünün ardından şahıs, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şahsın atlamaya çalıştığı anlar ile polisin ikna çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamerada vatandaşın şahsı darp ettiği anlar görülüyor.