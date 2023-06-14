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İstanbul’da akılalmaz olay! İntihara kalkıştı dayak yedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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İstanbul’da akılalmaz olay! İntihara kalkıştı dayak yedi

Akılalmaz olay dün İstanbul’da yaşandı. Madde bağımlısı bir şahıs çatıya çıkarak atlamaya çalıştı. Polisin ve itfaiyenin çabaları sonuçsuz kalınca bir vatandaş çatıya çıkıp, atlamaya çalışan adamı döverek aşağıya indirdi. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 16.30 sularında Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, madde bağımlısı olan bir şahıs, 4 katlı binanın çatısına giderek atlama çalıştı. Şahsı çatıda gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenliği alırken itfaiye ekipleri ise hava yastığı kurdu. Ekipler, inmesi için şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı, ancak bir türlü inmedi.

Bunun üzerine şahsı tanıyan mahalle sakinlerinden biri çatıya çıkarak, atlamaya çalışan şahsı yumruklayarak darp etti. Vatandaş kolundan tuttuğu şahsı aşağıya indirerek polis ve sağlık ekiplerine teslim etti. İlk kontrolünün ardından şahıs, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şahsın atlamaya çalıştığı anlar ile polisin ikna çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamerada vatandaşın şahsı darp ettiği anlar görülüyor.

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