İstanbul’da akılalmaz olay! İntihara kalkıştı dayak yedi
Akılalmaz olay dün İstanbul’da yaşandı. Madde bağımlısı bir şahıs çatıya çıkarak atlamaya çalıştı. Polisin ve itfaiyenin çabaları sonuçsuz kalınca bir vatandaş çatıya çıkıp, atlamaya çalışan adamı döverek aşağıya indirdi. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 16.30 sularında Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, madde bağımlısı olan bir şahıs, 4 katlı binanın çatısına giderek atlama çalıştı. Şahsı çatıda gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenliği alırken itfaiye ekipleri ise hava yastığı kurdu. Ekipler, inmesi için şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı, ancak bir türlü inmedi.
Bunun üzerine şahsı tanıyan mahalle sakinlerinden biri çatıya çıkarak, atlamaya çalışan şahsı yumruklayarak darp etti. Vatandaş kolundan tuttuğu şahsı aşağıya indirerek polis ve sağlık ekiplerine teslim etti. İlk kontrolünün ardından şahıs, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Şahsın atlamaya çalıştığı anlar ile polisin ikna çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamerada vatandaşın şahsı darp ettiği anlar görülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4A, 4B, 4C'liye daha erken emeklilik için şartlar sıralandı! -900, -1800 günle kapsama girin! Kadın/Erkek yaş tablosu: 40-54-44-58…
- Haziran ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi | Evde Bakım Maaşı ne kadar yattı, zamlandı mı? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı...
- SSK BAĞ-KUR'lular dikkat emekliliğiniz yanmasın! 3 harf emekliliği tehlikeye sokuyor! EYT'de gün prim yıl şartı...
- 89.900 TL'ye devlet destekli ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 müstakil konutlarda fiyat listesi şekillendi! 55, 59, 81, 120, 134 metrekare prefabrik evler...
- Kan şekerini düşürecek 5 basit çay tarifi! Ender Saraç şeker hastalarına reçeteyi verdi: "Tatlının üzerine hemen..."
- MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları Haziran ayında açıklanır mı?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...
- Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL 2023? Survivor şampiyonu ne kadar ödül alıyor?
- DGS geç başvuru ekranı açıldı mı? DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman?
- AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Aile destek ödemeleri başvuruları devam ediyor mu, uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitecek mi 2023?