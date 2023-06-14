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İstanbul'da trafikte tehlikeli inatlaşma! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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İstanbul’da trafikte tehlikeli inatlaşma! O anlar kamerada

İstanbul’da gece saatlerinde iki araç arasında yaşanan yol verme inatlaşması trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinde gece saatlerinde seyir halindeki otomobil ile hafif ticari aracın yol verme inatlaşması, trafikteki diğer araçları da tehlikeye attı.

Otomobil, zaman zaman hafif ticari aracın önüne geçmek istese de hafif ticari araç otomobile yol vermedi.

Sürekli şerit değiştiren ve kontrolsüz şekilde araç kullanan iki sürücünün yaptıkları tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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