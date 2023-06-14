İstanbul'da trafikte tehlikeli inatlaşma! O anlar kamerada
İstanbul’da gece saatlerinde iki araç arasında yaşanan yol verme inatlaşması trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinde gece saatlerinde seyir halindeki otomobil ile hafif ticari aracın yol verme inatlaşması, trafikteki diğer araçları da tehlikeye attı.
Otomobil, zaman zaman hafif ticari aracın önüne geçmek istese de hafif ticari araç otomobile yol vermedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 89.900 TL'ye devlet destekli ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 müstakil konutlarda fiyat listesi şekillendi! 55, 59, 81, 120, 134 metrekare prefabrik evler...
- Kan şekerini düşürecek 5 basit çay tarifi! Ender Saraç şeker hastalarına reçeteyi verdi: "Tatlının üzerine hemen..."
- MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları Haziran ayında açıklanır mı?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...
- Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL 2023? Survivor şampiyonu ne kadar ödül alıyor?
- DGS geç başvuru ekranı açıldı mı? DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman?
- AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Aile destek ödemeleri başvuruları devam ediyor mu, uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitecek mi 2023?
- Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?
- 2000 sonrasına kademeli emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...
- Emekli maaş zammında yeni hesap çıktı! 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emeklisine zam müjdesi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...