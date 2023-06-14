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Mersin’de kontrolden çıkan minibüs kaldırımda asılı kaldı: 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Mersin’de kontrolden çıkan minibüs kaldırımda asılı kaldı: 5 yaralı

Mersin'de sabah saatlerinde yoldan çıkıp kaldırımda asılı kalan minibüsteki 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 17 tarım işçisini taşıyan minibüs, kaldırıma çıktı. Kaldırımda asılı kalan minibüsteki 5 işçi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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