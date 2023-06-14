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İstanbul'da sahte külçe altın operasyonu! 8 adreste 300 kilo ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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İstanbul’da sahte külçe altın operasyonu! 8 adreste 300 kilo ele geçirildi

Son dakika haberine göre İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 8 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 300 kilogram sahte külçe altın ele geçirildi.

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