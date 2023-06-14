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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 Kara Yolu'nda direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kontrolünden çıkan tır şarampole yuvarlandı. Sürücünün kazanın hemen öncesinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, “Kendimi iyi hissetmiyorum, ambulans ekibinin yönlendirilmesini istiyorum” talebinde bulunduğu öğrenildi. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

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