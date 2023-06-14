İsyan ettiler! Kurban Bayramı öncesi "kimyasal döküm" engeli

"KURBANA 15 GÜN KALA BU ŞEKİLDE OLMASI BANA YAZIK DEĞİL Mİ?"

Mehmet Erdem ise, "Dün akşam saat 21.00 civarı hayvanlarla işimi bitirdikten sonra kamyon sesi geldi. Ben ıslık çaldım, çağırıp bağırdım ama umurunda olmadı peşinden koştuk yakalayamadık zaten kaçarak gitti. Neredeyse devriliyordu bana yazık günah değil mi ben burada bir yıl çilesini çekeyim adam gelsin benim tekerime taş koysun emeklerimi ziyan etsin. Bu farklı bir döküm insanın boğazını yakıyor müşteri geliyor yol yok diyerek geri dönüyor böyle bir şey olabilir mi gerçekten. Burada bir ışıklandırma olsa ya da kamera olsa bir faydası olur belki. Burayı komple döküm sahasına çevirdiler. Bu kokuyu solumak sıkıntı bir yağmur yağsa kendisi duman atmaya başlıyor, 10 dakika yanında durun boğazınız yanıyor. Kurbana 15 gün kala bu şekilde olması bana yazık değil mi denk gelsek birbirimizi vuracağız" şeklinde konuştu.