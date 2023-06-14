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Bingöl'de ekipler salep soğanı için görevde: 5 kişiye 1 milyon 221 lira ceza kesildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Bingöl’de ekipler salep soğanı için görevde: 5 kişiye 1 milyon 221 lira ceza kesildi

Son dakika haberleri... Bingöl'de koruma altında olan salep soğanlarını toplayan 5 kişiye, biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 1 milyon 221 bin 575 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında kent kırsalında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 43 kilo 340 gram salep soğanı ele geçirildi.

Sürücü ile araçtaki 4 kişiye 1 milyon 221 bin 575 lira ceza kesildi.

Ekipler, el konulan salep soğanları tekrar doğaya ekecek.

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