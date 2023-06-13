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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1 PKK'lı yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2023
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 1 PKK’lı yakalandı

Son dakika haberleri... Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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