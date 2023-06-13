Kurban Bayramı ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 Kurban Bayramı tatili özel sektör çalışanlarına kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman başlayıp, bitecek sorusunun cevabı merak ediliyor. İslam alemi için son derce önemli olan Kurban Bayramı'nda paylaşma ve birlik duyguları hakim olmaktadır. Her yıl Hicri takvime göre belirlenen Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiği ise araştırılıyor. Peki 2023 Kurban Bayramı tatili özel sektör çalışanlarına kaç gün?