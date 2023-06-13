Kurban Bayramı ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 Kurban Bayramı tatili özel sektör çalışanlarına kaç gün?
Kurban Bayramı ne zaman başlayıp, bitecek sorusunun cevabı merak ediliyor. İslam alemi için son derce önemli olan Kurban Bayramı'nda paylaşma ve birlik duyguları hakim olmaktadır. Her yıl Hicri takvime göre belirlenen Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiği ise araştırılıyor. Peki 2023 Kurban Bayramı tatili özel sektör çalışanlarına kaç gün?
Kurban Bayramı ne zaman başlayıp, bitecek sorusunun cevabı merak ediliyor. İslam alemi için son derce önemli olan Kurban Bayramı'nda paylaşma ve birlik duyguları hakim olmaktadır. Her yıl Hicri takvime göre belirlenen Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiği ise araştırılıyor. Peki 2023 Kurban Bayramı tatili özel sektör çalışanlarına kaç gün?
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram öncesinde 26-27 Haziran günlerini idari izin kapsamına aldıklarını duyurdu. Memurlar için Kurban Bayramı tatili 26 Haziran Pazartesi gününden başlayacak. Hafta sonu ile birlikte memurlar toplam 9 gün izin yapabileceK.
BAYRAM TATİLİ ÖZEL SEKTÖRE 9 GÜN MÜ?
İdari izin veya diğer bir adıyla idari tatilden 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurları yararlanabilmektedir. Dolayısıyla idari izin özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ 2023
24 Haziran Cumartesi (hafta sonu tatili)
25 Haziran Pazar (hafta sonu tatili)
26 Haziran Pazartesi (idari izin)
27 Haziran Salı (idari izin)
28 Haziran Çarşamba Kurban Bayramı'nın 1. günü (resmi tatil)
29 Haziran Perşembe Kurban Bayramı'nın 2. günü (resmi tatil)
30 Haziran Cuma Kurban Bayramı'nın 3. günü (resmi tatil)
1 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı 4. günü (resmi tatil)
2 Temmuz Pazar günü (hafta sonu tatili)
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