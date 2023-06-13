Pendik’te sokak ortasında kan donduran cinayet! Arkasından yaklaştı bir anda bıçakladı





Sesleri duyup dışarıya çıkan mahalle sakini Yaşar Balcı, "Bahçede oturuyorduk. Pat diye bir ses duyduk. Sonra bağırma sesi duyduk. Birkaç kişi yürümeye başlayınca olay var diyerek gittik baktık. Adam kanlar içinde yerde yatıyordu. Kalbinden ve ayağından bıçaklanmış. Arkadaşlar pansuman yaptı. Ambulans arandı. Orada ilk müdahale yapıldı ama ağırdı. Belki de olay yerinde hayatını kaybetmiş olabilir. Şahıs kaçmış, yüz yüze gelmiş bir bayanla, çok korktuk dedi. Eşkalini polise verdi" dedi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.