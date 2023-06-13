Taciz iddiasına meydan dayağı! Yer: İstanbul Esenler
İstanbul Esenler'de bulunan bir parkta kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişiye meydan dayağı atıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Esenler'de parktaki kadınlara sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiye çevredekiler saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, 8 Haziran Perşembe Günü akşam saatlerinde İbrahim Turhan Lisesi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan kadınlara bir kişi sözlü tacizde bulundu.
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