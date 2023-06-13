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Taciz iddiasına meydan dayağı! Yer: İstanbul Esenler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2023
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Taciz iddiasına meydan dayağı! Yer: İstanbul Esenler

İstanbul Esenler'de bulunan bir parkta kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişiye meydan dayağı atıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Esenler'de parktaki kadınlara sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiye çevredekiler saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, 8 Haziran Perşembe Günü akşam saatlerinde İbrahim Turhan Lisesi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan kadınlara bir kişi sözlü tacizde bulundu.

Parktaki vatandaşlar şüpheliye tepki gösterince tartışma çıktı. Bir süre sonra çevredekiler taciz şüphelisine tekme tokat saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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