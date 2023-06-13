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Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın paniği! Ekipler sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2023
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Çapa Tıp Fakültesi’nde yangın paniği! Ekipler sevk edildi

Son dakika haberine göre Çapa Tıp Fakültesi'nin yemekhane bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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