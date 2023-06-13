HAVA DURUMU | Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! 1 hafta etkili olacak: 32 ilde sarı alarm

Yalnızca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış beklentileri olmadığını kaydeden Çelik, Marmara Bölgesi'nin batısı ve Kıyı Ege'nin diğer bölgelere göre yağışlardan daha az etkileneceğini söyledi. "Bu yağışlar özellikle İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nin tamamı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel, kuvvetli yağışlar şeklinde görülecek" diyen Çelik, bu yağışların tamamının gök gürültülü sağanak yağış şeklinde kısa sürede yüksek miktar bırakan yağışlar olacağını dile getirdi.

Çelik, "Ayrıca yağış anında dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara sebep olabilir. Bununla birlikte kısa sürede 20 kilogramın üzerinde yağış bırakma ihtimali olduğu için özellikle büyükşehirlerde altyapının biraz daha zorlanacağını söyleyebiliriz. Bu yağışlar özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşamın ilk saatlerinde genellikle biraz daha kuvvetli oluyor" uyarılarında bulundu.