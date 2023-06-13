HAVA DURUMU | Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! 1 hafta etkili olacak: 32 ilde sarı alarm
Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Açıklanan rapora göre 32 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Bazı bölgelerde yağışın kuvvetli olacağı belirtilirken, sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması istendi. İşte Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın doğusu, Kütahya'nın güneyi), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ANKARA VALİLİĞİ UYARI YAYIMLADI
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın ilimiz genelinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
32 İLE SARI KODLU UYARI
Öte yandan 32 ile sarı kodlu sağanak yağış uyarısı verildi. O iller şöyle; Adana, Amasya, Antalya, Burdur, Çorum, Eskişehir, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Sivas, Uşak, Aksaray, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Çankırı, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Muğla, Niğde, Tokat, Yozgat, Karaman, Osmaniye.
YAĞIŞLI HAVA YURT GENELİNDE 1 HAFTA DAHA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, ülke genelinde devam eden yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin bilgiler verdi. Çelik, yağışlı havaların devam edeceğini belirterek, "1 aydır ülkemizin genelinde özellikle iç kesimlerde etkili olan yağışlar 1 hafta daha yurt genelinde etkili olacak diyebiliriz. Özellikle iç ve kuzeydoğu bölgelerimiz bu yağışlardan daha fazla etkilenecek" dedi.
Yalnızca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış beklentileri olmadığını kaydeden Çelik, Marmara Bölgesi'nin batısı ve Kıyı Ege'nin diğer bölgelere göre yağışlardan daha az etkileneceğini söyledi. "Bu yağışlar özellikle İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nin tamamı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel, kuvvetli yağışlar şeklinde görülecek" diyen Çelik, bu yağışların tamamının gök gürültülü sağanak yağış şeklinde kısa sürede yüksek miktar bırakan yağışlar olacağını dile getirdi.
Çelik, "Ayrıca yağış anında dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara sebep olabilir. Bununla birlikte kısa sürede 20 kilogramın üzerinde yağış bırakma ihtimali olduğu için özellikle büyükşehirlerde altyapının biraz daha zorlanacağını söyleyebiliriz. Bu yağışlar özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşamın ilk saatlerinde genellikle biraz daha kuvvetli oluyor" uyarılarında bulundu.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Çelik, Ankara'da salı günü için kuvvetli yağış beklediklerini aktararak, "Özellikle il merkezinde güney ve doğusundaki ilçelerde salı günü için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Çarşamba ve perşembe günü de kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Sıcaklıklar 25-26 dereceler civarında" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da yağışların Ankara'ya göre daha az olduğunu vurgulayan Çelik, "Salı ve çarşamba günü için kısa süreli yerel sağanak yağış beklentimiz var ancak İstanbul'daki yağışların kuvvetli olmasını beklemiyoruz. Perşembe günü için İstanbul'da yağış beklentimiz yok" dedi.
Çelik, İzmir'e ilişkin, "İzmir'de ise salı, çarşamba ve perşembe günü hava parçalı az bulutlu olacak. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklar 28-30 dereceler civarında seyredecek" bilgilerini verdi.
DEPREM BÖLGESİ YER YER YAĞIŞ, YER YER PARÇALI BULUTLU
Deprem bölgesinin yalnızca batısındaki illerde gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti: "Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olacak. Kuvvetli bir yağış beklentimiz yok. Ancak kısa sürede olması nedeniyle dikkatli olmakta fayda var. Deprem bölgesinin doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve Malatya çevresinde genellikle parçalı bulutlu hava bekliyoruz. Belki kısa süreli ve yerel yağış geçişleri görülebilir ancak kuvvetli bir yağış beklentimiz yok."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emlak Konut Arnavutköy KURA SONUÇLARI 2023! Yenişehir Evleri THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daire başvuru sonucu isim listesi...
- Kozmetik ürünlerinin temelini oluşturuyor! İbn-i Sina yüzyıllar önce yazdı! Gençliğin sırrı o tohum!
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! 1 hafta etkili olacak: 32 ilde sarı alarm
- Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi? Öğrenciye 1000 TL bayram ikramiyesi var mı, başvuru ekranı açıldı mı?
- Asgari Ücret Toplantısı bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, 2. toplantı tarihi belli oldu mu?
- GENEL AF NEDİR? Mahkumlara af çıktı mı, son durum ne? İnfaz iyileştirme, 7. yargı paketi içeriği 2023...
- Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman? Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz cep telefonu tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları neler?
- Gökyüzünde sıralı ışıklar son dakika ne anlama geliyor? Gökyüzünde sıralı ışıklar, cisimler görülürse ne olur, ne demek?
- Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finale Nefise, Özgür, Yusuf mu kaldı?
- Survivor ödülü ne kadar, kaç TL 2023? Survivor 2023 şampiyonluk ödülü kaç para?
- Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
- Sosyal yardım Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı Aile Destek paraları yattı mı, ödendi mi?