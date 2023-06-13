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Manisa merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon: 57 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2023
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Manisa merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon: 57 gözaltı

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından Manisa merkezli 5 ilde 3 ay boyunca süren teknik ve fiziki takip sonucu 53 ayrı adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, tarihi eser, uyuşturucu madde, kaçak tütün ile birlikte 57 şüpheli ele geçirildi.

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