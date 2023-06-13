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Başıboş köpek küçük kıza saldırdı: Dehşet anı kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
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Başıboş köpek küçük kıza saldırdı: Dehşet anı kamerada

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna sokak köpeği saldırdı. Çocuk yüzünden yaralanırken, aile üyeleri taş atarak köpeği uzaklaştırdı.

Olay, cumartesi günü Ceylanpınar ilçe merkezinde meydana geldi. Ailesiyle evlerine giden ismi öğrenilmeyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna yolda yürüdüğü sırada sokak köpeği saldırdı.

Çığlıklar atan kız çocuğu yüzünden yaralandı. Çocuğun yakınları taş atarak köpeği uzaklaştırdı. Yaralanan çocuk, ailesinin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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