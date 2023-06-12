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İstanbul'da yol verme kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2023
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İstanbul’da yol verme kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul’da bugün trafikte iki sürücü arasında yol verme sebebiyle kavga çıktı. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran sürücülerin kavgası çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başakşehir 2'nci Kısım Mahallesi Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı'nda bugün öyle saatlerinde aynı yönde giden otomobil ile kapalı kasa minibüsün sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarda bulunan diğer kişiler de kavgaya karıştı.

Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran sürücülerin kavgası çevredekilerin araya girmesi son buldu.

Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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