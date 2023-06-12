Kuzey Marmara’da feci kaza! Alev topuna döndü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Meydana gelen kaza sonrasında araçtan geriye sadece demir yığınları kaldı. Aracın alev aldığı anlar cep telefonu ile görüntülenirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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