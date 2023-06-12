Antalya'da 19 yıl sonra buruk sevinç! Boşanma davası yılan hikayesine döndü | "Gençliğim gitti" dedi karara isyan etti

"20 YILDIR MAĞDUR EDİLİYORUM"

Adli Tıp Kurumu'ndan kendisine gelen cevabı da paylaşan Yalçın, "Bize gelen cevapta, 'Sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini, ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya zeka geriliği tespit edilemediği' Ama eşimin çok sayıda kurumdan raporu var. Kime bizim taleplerimizi yerine getirmedi. Biz sürekli oyalandık, biz 20 yıldan sonra şimdi hem boşanma davasını hem de mal paylaşımını yeniden görüyoruz. Önümüzdeki günlerde ilk duruşmam var. Ben adalete güveniyorum. Buradan kazandığım parayı devlet kurumlarında öğrenim gören öğrencilere, depremzedelere ve Mehmetçik Vakfına bağışlayacağım. 20 yıldır mağdur ediliyorum, bunun için çok yüksek tazminat talep edeceğim. Benim gençliğim gitti. Bu tür evraklarda oyalandık" dedi.

"SKG KAYITLARINDA BU RAPORLARIN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Avukat ise Ercan Güven ise şunları konuştu: "2006 yılında boşanma davası başladı. Hukuk süreci çok uzun sürdü. Sebebi ise çeşitli illerdeki kurumlardan gelen heyet raporlarıdır. Biz bunu defalarca gündeme getirdik, suç duyurusunda bulunduk. Fakat sonuç elde edemedik. Fakat yıllar sonra Adli Tıp Kurumundan gelen karar bir nebze de olsa bizim haklı olduğumuzu gösterdi. Bunun için yargılamanın iadesi istedik, bu yargılamada SKG kayıtlarında bu raporların olmadığı ortaya çıktı. Adaletin yerini buldu. Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor geldi."