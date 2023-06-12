Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak 2023?
"Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayram tatili tarihleri, İslam takvimine göre belirlenir ve her yıl değişir. Kurban Bayramı, İslam aylarının 12. ayı olan Zilhicce ayının 10. gününden itibaren başlar ve genellikle 4 gün süren bir tatil olarak kutlanır. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak 2023?
"Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram tatili boyunca iş yerleri, okullar ve diğer kurumlar bu süre boyunca tatil yapar. Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4 buçuk gün olan bayram tatili, hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak 2023?
KURBAN BAYRAMI BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram öncesinde 26-27 Haziran günlerini idari izin kapsamına aldıklarını duyurdu. Memurlar için Kurban Bayramı tatili 26 Haziran Pazartesi gününden başlayacak. Hafta sonu ile birlikte memurlar toplam 9 gün izin yapabilecek.
BAYRAM TATİLİ ÖZEL SEKTÖRE 9 GÜN MÜ?
İdari izin veya diğer bir adıyla idari tatilden 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurları yararlanabilmektedir. Dolayısıyla idari izin özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ 2023
24 Haziran Cumartesi (hafta sonu tatili)
25 Haziran Pazar (hafta sonu tatili)
26 Haziran Pazartesi (idari izin)
27 Haziran Salı (idari izin)
28 Haziran Çarşamba Kurban Bayramı'nın 1. günü (resmi tatil)
29 Haziran Perşembe Kurban Bayramı'nın 2. günü (resmi tatil)
30 Haziran Cuma Kurban Bayramı'nın 3. günü (resmi tatil)
1 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı 4. günü (resmi tatil)
2 Temmuz Pazar günü (hafta sonu tatili)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak 2023?
- Jorge Jesus istifa mı etti, ayrıldı mı? Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı mı?
- AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?
- Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu başladı mı? Öğrencilere bayram harçlığı ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı aile destek ödeme günleri açıklandı mı?
- Ankara'da yarın okullar tatil mi? 12 Haziran Ankara'da okullar var mı, yok mu? Valilik açıklamaları...
- Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak 2023?
- Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla inmaaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...
- EYT 2000 sonrasına yeni emeklilik tablosu netleşti! İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! SGK son dakika yaş - yıl - prim sırası...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçim ücretleri ne zaman yatar?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?
- FB-BAŞAKŞEHİR maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? ZTK final mücadelesi Fenerbahçe-Başakşehir muhtemel 11'Ler!