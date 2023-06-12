"Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram tatili boyunca iş yerleri, okullar ve diğer kurumlar bu süre boyunca tatil yapar. Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4 buçuk gün olan bayram tatili, hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak 2023?