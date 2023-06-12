12 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak 2023?

Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak 2023?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023
ABONE OL
Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak 2023?

"Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayram tatili tarihleri, İslam takvimine göre belirlenir ve her yıl değişir. Kurban Bayramı, İslam aylarının 12. ayı olan Zilhicce ayının 10. gününden itibaren başlar ve genellikle 4 gün süren bir tatil olarak kutlanır. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak 2023?

"Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram tatili boyunca iş yerleri, okullar ve diğer kurumlar bu süre boyunca tatil yapar. Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4 buçuk gün olan bayram tatili, hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak 2023?

KURBAN BAYRAMI BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram öncesinde 26-27 Haziran günlerini idari izin kapsamına aldıklarını duyurdu. Memurlar için Kurban Bayramı tatili 26 Haziran Pazartesi gününden başlayacak. Hafta sonu ile birlikte memurlar toplam 9 gün izin yapabilecek.

BAYRAM TATİLİ ÖZEL SEKTÖRE 9 GÜN MÜ?

İdari izin veya diğer bir adıyla idari tatilden 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurları yararlanabilmektedir. Dolayısıyla idari izin özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ 2023

24 Haziran Cumartesi (hafta sonu tatili)

25 Haziran Pazar (hafta sonu tatili)

26 Haziran Pazartesi (idari izin)

27 Haziran Salı (idari izin)

28 Haziran Çarşamba Kurban Bayramı'nın 1. günü (resmi tatil)

29 Haziran Perşembe Kurban Bayramı'nın 2. günü (resmi tatil)

30 Haziran Cuma Kurban Bayramı'nın 3. günü (resmi tatil)

1 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı 4. günü (resmi tatil)

2 Temmuz Pazar günü (hafta sonu tatili)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA