İstanbul’da dehşete düşüren olay! Boşandığı eşinin silikonlarını patlattı: ’Başkaları dokunuyor’ deyince...

İstanbul'da, boşanan 3 çocuk sahibi Dursun K. (42) ile Elif K. (41) arasında yaşanan akılalmaz olay iddiaya göre şöyle gelişti. Dursun K., evli olduğu dönemde daha güzel görünmesi için eşinin göğüslerine silikon taktırttı.