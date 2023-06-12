İstanbul'da dehşete düşüren olay! Boşandığı eşinin silikonlarını patlattı: 'Başkaları dokunuyor' deyince...
İstanbul'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Evli olduğu dönemde eşinin göğüslerine silikon taktıran Dursun K., boşandığı eşinin silikonlarını delici bir cisimle patlattı. Tutuklanan Dursun K., eski eşinin kendisini “Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor” diyerek tahrik ettiğini öne sürdü.
İstanbul'da, boşanan 3 çocuk sahibi Dursun K. (42) ile Elif K. (41) arasında yaşanan akılalmaz olay iddiaya göre şöyle gelişti. Dursun K., evli olduğu dönemde daha güzel görünmesi için eşinin göğüslerine silikon taktırttı.
Dursun K., bir süre sonra anlaşmazlık yaşadıkları gerekçesiyle 10 yıldır evli olduğu Elif K.'den boşandı.
'SEVGİLİM VAR, BENİ ARAMA'
Elif K. boşanmanın ardından kendisini arayan eski kocası Dursun K.'ya, "Benim sevgilim var. Artık beni aramayı bırak", "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" ifadelerinin yer aldığı mesajlar attı.
Bu ifadeler karşısında öfkelenen Dursun K., korkunç bir plan yaptı. Kağıthane'de 5 Haziran'da eski karısının yaşadığı apartmanın önünde beklemeye başlayan Dursun K., işten dönen Elif K.'yı ağzını kapatarak binaya soktu. Elindeki delici bir cisimle Elif K.'nın slikonlarını patlatan Dursun K. daha sonra kaçtı. 112 Acil Servisi'ni arayıp yardım isteyen Elif K., hastanede tedavi altına alındı. Silikonları çıkarılan Elif K., taburcu olduktan sonra eski kocası hakkında şikayetçi oldu.
'SENİN YAPTIRDIĞIN GÖĞÜSLERE BAŞKASI DOKUNUYOR'
Gözaltına alınan Dursun K., eski eşinin göğüslerindeki silikonu patlattığını itiraf etti. Eski eşinin kendisine "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" şeklinde tahrik edici mesajlar attığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Çocuklarının yalnız kalmaması için adli kontrol talebinde bulunan Dursun K., "Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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