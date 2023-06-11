Adana'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi 2023
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. 17.57'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17.57'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
17.57'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
İLK DETAYLAR BELLİ OLDU
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