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Emine Erdoğan'dan KKTC'de girişimci kadınlara destek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2023
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Emine Erdoğan’dan KKTC’de girişimci kadınlara destek

Başkan Erdoğan ile beraber KKTC'ye giden Emine Erdoğan, burada KKTC lideri Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ile birlikte Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Eğitim, Üretim ve Satış Merkezi’ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan ile beraber KKTC'ye giden Emine Erdoğan, burada KKTC lideri Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ile birlikte Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Eğitim, Üretim ve Satış Merkezi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, ziyareti sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

İşte Emine Erdoğan'ın o paylaşımı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kıymetli eşi Sibel Tatar Hanımefendi ile birlikte Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Eğitim, Üretim ve Satış Merkezi'ni ziyaret ettik.

Girişimci ruhlu, başarılı Kıbrıs Türk kadınlarını tanıdığıma çok memnun oldum. El emeklerini ekonomik kazanca dönüştürürken, ülkelerinin marka değerine de şüphesiz önemli bir katkı sunuyorlar. Ürettikleri doğal ve sağlıklı ürünlerin her biri şifa kaynağı.

Yaşadığımız deprem felaketinin ardından kooperatif olarak, yaraları sarmak için gösterdikleri dayanışmayı daima hatırlayacağız. Onların nazarında zor günlerimizde umut tohumlarını yeşerten tüm Kıbrıs Türk halkına teşekkür ediyorum.

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