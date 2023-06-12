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Bursa'da feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2023
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Bursa’da feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

Bursa Osmangazi'de bir işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti 9 kişi ise yaralandı.

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