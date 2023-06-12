Denizli’de ilginç olay! Yaşlı kadını görenler şaşkına döndü | Sevdiği şarkıyı duyunca bakın ne yaptı
İlginç olay Denizli’de bir markette yaşandı. Alışveriş yapmak için markete giren yaşlı kadın, sevdiği müziğin çalındığını duyunca reyonların arasını adeta sahneye çevirdi. Çalışanın gözleri önünde ceketini çıkarıp bir genç gibi bale yapmaya başlayan yaşlı kadın, ayaklarını yere paralel açarak şovunu noktaladı. İşte o anlar...
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete yaşlı kadın alışveriş yapmak için girdi. Burada almak istediği ürünlere bakan yaşlı kadın, radyoda çalan müziği duyunca kendinden geçti.
O anları izleyen çalışan ise hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadın, balesi ayaklarını açarak tamamladı.
"İLGİ ÇEKİCİYDİ"
Gözlerin pasını silen dansın ardından market sahibi Şeyma Tüysüz, güvenlik kamerasını izleyerek o anları sosyal medyasında paylaştı. Kadının daha önce de alışveriş yaptığını izledikleri görüntü sonrası şaşırdıklarını söyleyen Tüysüz, "Bir müşterimiz marketimize geldi. Reyon arasında 'Ben sanatçıyım, ben dansçıyım' diyerek, kendini müziğe bırakmış. Çalışan arkadaşımız durumu görmüş ve yaşananları anlamak için kamera kayıtlarına baktık. O görüntüleri gördük. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık ve çok ilgi çekti. Görüntülerde ablamızın dans şovu vardı. Çok şaşırdık ve o yaştaki bir insan için sergilediği hareketler ilgi çekiciydi" dedi.
"ÇOK ŞAŞIRDIK"
Yaşlı kadını oynadığı esnada gören ve ne olduğunu anlayamayan market görevlisi İrem Hilal Özçelik, "Ben reyon arasında geçerken bir teyze geldi. Bana dedi ki 'Ben dansçıyım, oyuncuyum' diyerek, ceketini çıkardı ve ardından müzik eşliğinde oynamaya başladı. Sonra dans ederken bacaklarını açtı. Biz ne olduğunu anlayamadık ve çok şaşırdık" diye konuştu.
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