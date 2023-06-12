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Ankara’da kan donduran vahşet! 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2023 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
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Ankara’da kan donduran vahşet! 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu

Kan donduran olay Ankara’da yaşandı. Yenimahalle ilçesinde bir mesire alanında 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu. Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken 3'ü ise telef olmuş halde bulundu.

Ankara'nın Yenimahalle'de bir mesire alanında 17 köpek ağaca asılmış bir şekilde hayvan severler tarafından bulundu.

İddialara göre, bölgede besleme yapan hayvan severler alanda ağaca asılmış 17 köpek buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi.

Ekipler, 14 köpeği canlı olarak kurtarırken 3 köpek ise telef olmuş halde bulundu.

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