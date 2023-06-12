Bursa'da olaylı gece! Kavgayı ayırmaya giden polislere çirkin saldırı
Bursa’da gece saatlerinde 2 grup arasında parkta kavga çıktı. İhbar üzerine gelen ekipler tarafları ayırmak için müdahale etti. Olayda 1 kişi kırılan şişe camıyla, 2 polis ise darp sonucu yaralandı.
Bursa'da yaşanan olay, gece 01.00 sularında Yeni Mahalle Albayrak caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi. 2 gurup arasında oturma yeri kavgası çıktı. Kavga ihbarına gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahale etti.
Müdahale de polis ekiplerine saldırdılar. Kavgada Aziz İ. Kırılan şişe camıyla yaralanırken, Ç.A. ve F.T. isimli polis memuru ise darp sonucu yaralandı.
3 yaralı da olay yerine sevk Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polise saldıran Muhammed M. ve Rüstem M. isimli şahıslar gözaltına alındı.
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