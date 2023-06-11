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Ankara'da personel servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2023
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Ankara’da personel servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otomobille çarpışan servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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