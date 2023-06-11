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Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2023
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Başakşehir’de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Son dakika haberi... Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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