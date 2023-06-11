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Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü ayın kaçında, hangi gün? Tarihi ve önemi nedir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2023
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Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü ayın kaçında, hangi gün? Tarihi ve önemi nedir?

Babalar Günü için geri sayım başladı. Dünya genelinde aynı anda kutlanan bu özel güne dair babalarına özel bir şeyler yapmak isteyenler detayları araştırıyor. Arama motorlarında "Babalar Günü ne zaman?", "2023 Babalar Günü ayın kaçında, hangi gün?" sorularının cevapları aratılıyor. Peki Babalar Günü tarihi ve önemi...

Babalar Günü için geri sayım başladı. Dünya genelinde aynı anda kutlanan bu özel güne dair babalarına özel bir şeyler yapmak isteyenler detayları araştırıyor. Arama motorlarında "Babalar Günü ne zaman?", "2023 Babalar Günü ayın kaçında, hangi gün?" sorularının cevapları aratılıyor. Peki Babalar Günü tarihi ve önemi...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Babalar Günü bu yıl 18 Haziran 2023 Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

BABALAR GÜNÜ İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat

Babalar için konforlu bir ayakkabı

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka

Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri

Kol düğmesi ve ya kemer

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