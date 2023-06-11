Aniden bastırdı! Dolu yağışı yolu beyaza bürüdü

Uyarıda, "Halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların ilimiz çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Beklenen yerel kuvvetli yağışlar ile birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.