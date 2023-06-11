Aniden bastırdı! Dolu yağışı yolu beyaza bürüdü
Son dakika haberi... Erzincan'da etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uyarılarda bulundu.
Sivas - Erzincan karayolu Sakaltutan mevkii yağan doluyla birlikte kar gibi beyaz örtüyle kaplandı.
Aniden bastıran yağış nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı.
Dolu yağışının etkili olduğu güzergahta ağır tonajlı araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda su taşkınları yaşanırken Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden uyarıda bulunuldu.
Uyarıda, "Halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların ilimiz çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Beklenen yerel kuvvetli yağışlar ile birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
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