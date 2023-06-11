Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 10 kişi yaralı
Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada 10 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Korkuteli-Denizli karayolunun 23'üncü kilometresi Saksağan Beli mevkisinde meydana geldi.
Denizli'den Antalya'ya gelmekte olan Pamukkale firmasına ait Filiz C. (50) yönetimindeki 35 PK 906 plakalı otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Otobüs şarampolde bulunan toprak yığınına vurarak durabildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 yolcunun ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.
Kazada ağır yaralanan olmazken, bazı yolcular kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FB-BAŞAKŞEHİR maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? ZTK final mücadelesi Fenerbahçe-Başakşehir muhtemel 11'Ler!
- İslam Memiş kesin konuştu! Alan da satan da bu aralığa baksın! Gram altında yüzde 48 getiri!
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi tarihte? Gündem maddeleri neler?
- Antalya'nın 134 yıllık lezzeti parmak ısırtacak! Yaz sofralarınızın vazgeçilmezi olacak piyaz tarifi...
- Memur, Emekli Sandığı'na (4C) 3'e ek +1'lik zam yolda! 5.000 TL seyyanen artış kapsamda! 7.901 liraya %85.68'lik ayar!
- Kira Artış Sınırlaması kalkacak mı, son durum ne? Kira artışında %25 sınırı ne zaman sona eriyor?
- Açık Lise kayıt yenileme son başvuru tarihi | AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı?
- Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü ayın kaçında, hangi gün? Tarihi ve önemi nedir?
- e-YDS SONUÇ EKRANI! e-YDS 2023/7 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır? sonuc.osym.gov.tr
- Doğum gününüz hangi çiçeği temsil ediyor? Artık hediye almak daha da kolaylaşacak! İşte aylara göre çiçek isimleri...
- Yeni evleneceklere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? e-devlet başvuru ekranı!
- Manchester City-İnter Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City-İnter maçı şifresiz canlı izle!